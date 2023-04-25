Белгород, 25 апреля, 2023, 08:53 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли посёлок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом 25 апреля написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Он отметил, что в результате обстрела посёлка со стороны ВСУ пострадавших нет. При этом в двух частных домовладениях были повреждены фасады, заборы и остекление, была повреждена линия электропередачи.

Он уточнил, что на месте работают спасательные и аварийные оперативные службы, специалисты устраняют последствия обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Тогда обошлось без пострадавших. В результате обстрела хутора со стороны ВСУ были зафиксированы повреждения в двух частных домовладениях, одной хозяйственной постройки и одной легковой автомашины.