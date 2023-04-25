Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM В Екатеринбурге задержан подозреваемый в оскорблении ребёнка из-за буквы Z на шапке. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба МВД России по Свердловской области.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и УМВД по г. Екатеринбургу. К операции по задержанию мужчины привлекли бойцов ОМОН Росгвардии.

Уточняется, что фигурант был задержан в коллективном саду «Дружба» Чкаловского района Екатеринбурга, он проживает в квартире на улице Металлургов в Верх-Исетском районе.

Отмечается, что ранее задержанный работал в строительной отрасли, он не состоит на учёте у психиатра и не имеет судимостей, ранее не знал оскорблённого мальчика и его родителей.

«В содеянном раскаялся и приносит свои извинения и мальчику, и его законным представителям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение.

Как передавало ИА REGNUM, в Екатеринбурге неизвестный напал на девятилетнего школьника из-за буквы Z на шапке. По информации журналистов, на вышедшего из подъезда мальчика напал нетрезвый сосед.

Отмечается, что мужчина увидел букву Z на шапке у ребенка и стал возмущаться, а после перешёл на нецензурную брань и схватил школьника за руку. Ребенку удалось вырваться из рук нападавшего.

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