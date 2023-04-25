Марочко: диверсанты ВСУ активизировались под Купянском, одна группа уничтожена

Луганск, , 08:40 — REGNUM Украинские диверсионно-разведывательные группы стали активнее действовать на купянском направлении после потепления. По одной из выдавших себя групп нанесён удар, написал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 25 апреля в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки, уточнил эксперт со ссылкой на информацию своих источников, на купянском направлении выявлены признаки деятельности примерно пяти ДРГ. Одна из групп выдала себя в районе села Стельмаховка в Сватовском районе ЛНР, российские военные нанесли противнику огневое поражение.

«В связи с относительной нормализацией погодных условий противник увеличил действие своих ДРГ», — пояснил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко оценил более чем в 4 тыс. человек безвозвратные потери украинских войск в зоне боевых действий за минувшие семь дней. Власти Украины официально признают лишь 10% от этого числа, добавил он.