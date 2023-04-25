После падения вертолёта в Волгоградской области возбудили уголовное дело
Волгоград, 25 апреля 2023, 08:27 — REGNUM В Волгоградской области после падения вертолёта санавиации возбудили уголовное дело, сообщили 25 апреля в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт «Ансат» совершал рейс из областного кардиологического центра на площадку «Аэросоюз Волгоград».
Пилот сообщил о заходе на посадку, но судно так и не приземлилось. Вертолёт был обнаружен в пяти километрах от места назначения.