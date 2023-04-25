Лесозаводск, Приморский край, 25 апреля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В Лесозаводске Приморского краям пожарные ликвидируют крупный пожар в деревоперерабатывающем цехе. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По её информации, днём спасатели Лесозаводска получили сообщение о пожаре в деревоперерабатывающем цехе на ул. Свердлова. По тревоге были подняты 16 сотрудников спасательного ведомства, которые задействовали шесть единиц пожарной техники.

Уточняется, что уже через пять минут после поступления сообщения о возгорании на месте работали огнеборцы. До приезда пожарных самостоятельно из здания эвакуировались 20 человек.

Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади порядка 1500 кв. м. Борьба с огнём продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, в Ульяновской области возгорание произошло на территории мебельного завода «Престиж». В устранении возгорания участвовал 31 человек личного состава, используются восемь единиц служебной техники.