Лавров похвалил платье журналистки после вопроса о зерновой сделке
Вашингтон, 25 апреля 2023, 08:23 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о состоянии зерновой сделки, который ему задали после завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило CNBC.
Российский министр председательствовал на заседании Совбеза ООН. Представитель одного из СМИ спросила его, мертва ли зерновая сделка.
«Хорошее платье», — ответил ей Лавров.
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности договорились с Турцией и ООН о вывозе украинского зерна и снятии препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Срок зерновой сделки истекает 18 мая. Россия в марте продлевала договорённость на 60 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи с Лавровым в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке передал ему письмо по поводу зерновой сделки, адресованное президенту России Владимиру Путину. В письме изложены «дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы». Лавров по итогам двусторонней встречи с Гутерришем заявил, что заметного прогресса в продвижении российской части сделки пока нет.