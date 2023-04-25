Вашингтон, 25 апреля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос о состоянии зерновой сделки, который ему задали после завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило CNBC.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Российский министр председательствовал на заседании Совбеза ООН. Представитель одного из СМИ спросила его, мертва ли зерновая сделка.

«Хорошее платье», — ответил ей Лавров.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности договорились с Турцией и ООН о вывозе украинского зерна и снятии препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Срок зерновой сделки истекает 18 мая. Россия в марте продлевала договорённость на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи с Лавровым в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке передал ему письмо по поводу зерновой сделки, адресованное президенту России Владимиру Путину. В письме изложены «дальнейшие действия, направленные на совершенствование, продление и расширение зерновой инициативы». Лавров по итогам двусторонней встречи с Гутерришем заявил, что заметного прогресса в продвижении российской части сделки пока нет.