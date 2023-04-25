Впервые с марта 2022 года курс евро превысил 95 рублей и резко упал

Москва, , 08:04 — REGNUM В начале торгов вторника, 25 апреля, курс рубля снизился к евро, по отношению к доллару и юаню изменения небольшие. Это следует из данных Московской биржи.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первые минуты торгов курс евро подскочил до 95,83 рубля, это стало максимальным значением с 29 марта 2022 года. Затем европейская валюта упала до уровня ниже 90 рублей. Курс доллара составил 81,34 рубля, юаня — 11,78 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам к концу апреля рубль как минимум вновь попытается укрепиться ниже 81 рубля за доллар. По ожиданиям инвесторов, Европейский центральный банк будет повышать ставку сильнее, чем Федеральная резервная система США и Банк Англии.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме выступила за сохранение плавающего курса рубля. Она считает, что вмешательство в работу валютного рынка возможно только в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.