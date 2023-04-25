В ЦИК РФ заявили о подготовке к выборам губернаторов в Запорожской и Херсонской областях

Москва, , 07:46 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России готовится к выборам глав Запорожской и Херсонской областей, так же как и по всей стране, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Cikrf.ru

На вопрос о том, кто и когда будет проводить выборы губернаторов новых регионов, Памфилова ответила, что это полноправные и равноценные субъекты РФ. Сейчас здесь ЦИК делает всё то же, что и на остальных российских территориях. На данный момент идёт обучение членов избиркомов, присоединение их к системе ГАС «Выборы», формируются комиссии, пояснила Памфилова.

Глава ЦИК заверила, что идёт работа над предоставлением всем необходимых условий — от помещения до связи.

«Выборы будут проходить по российскому законодательству, исходя из тех условий, которые у них сложатся, и будут принимать решения местные власти», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект об особенностях проведения выборов в новых регионах России. ЦИК должен будет провести экспертизу таких законов.