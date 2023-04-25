ДНР, 25 апреля, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинские военные стали применять другую тактику в боях за Артёмовск. Об этом он рассказал в беседе с МК.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Они сделают упор на беспилотники, а конкретнее — на маленькие квадрокоптеры. Эта «мелочь» с камерами может висеть в небе постоянно и выдавать обзорную обстановку», — пояснил Леонков.

При этом эксперт заверил, что российские специалисты обещали разработать механизмы борьбы с подобными БПЛА.

Леонков также сказал, что киевские боевики практически полностью утратили контроль над Артёмовском, а значит, новая тактика кардинально не поменяет ход СВО.

«Никакая смена тактики их уже не спасёт», — подытожил Алексей Леонков.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что Украина не может перестать бороться за Артёмовск, так как его сдача откроет слишком много возможностей для российских военных. При этом ситуацию в городе он назвал очень тяжелой для армии своей страны.

«Мы не можем отказаться от Артёмовска, потому что это поможет России расширить фронт», — сказал президент.