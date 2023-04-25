Донецк, 25 апреля, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Серьёзными проблемами может обернуться для российских военных контрнаступление ВСУ. Киевские власти подготовили 11 наступательных бригад, не считая обстрелянных подразделений. Об этом в беседе с URA. RU рассказал первый министр госбезопасности ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я бы не сказал, что у них какой-то чрезмерный голод с ресурсами. Вдоль линии фронта у нас находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, так что, если говорить об оснащённости ВСУ современными Challenger, Abrams и Leopard, то, конечно же, это вполне себе угрожающие ресурсы, на которые нужно адекватно реагировать. Дальность прямого точного выстрела у Abrams — девять км, у наших систем противотанковых ракетных комплексов — ниже», — отметил эксперт.

Пинчук убеждён в необходимости наращивания ресурсов, включая бронетанковые и авиационные. ВСУ могут активно наступать, несмотря на разницу с Россией по численности личного состава.

Украинская армия не контролирует воздушное пространство, а без него выступать невозможно. Также для активных действий необходимо подавляющее преимущество по численности личного состава. При мобильной переброске резервов ВСУ теоретически могут добиться и этого — в случае несвоевременной реакции Генштаба РФ. Всё зависит от скорости принятия управленческих решений, добавил полковник запаса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что украинская армия сможет перейти в наступление не раньше середины лета из-за отсутствия необходимой военной техники. К тому времени ВСУ утратят способность оказывать серьёзное сопротивление российским силам.