25 Апреля
 
7:52

В США рассказали, когда «закроется» окно поддержки Украины

«Окно поддержки» Киева, которое обеспечивается для успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно.

7:52

ГероиZ. Старший Сержант Анатолий Возисов.

7:40

Губернатор Белгородской области: «Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела».

7:38

Российские пилоты Ми-35 раскрыли тактику преодоления ПВО противника

Командир вертолёта Ми-35 с позывным Кабан рассказал о тактике, используемой российскими экипажами для минимизации попадания под систему противовоздушной обороны (ПВО) противника. Видео представлено Минобороны России.

По его словам, экипажи Ми-35 используют «тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что, бывает, высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трёх-пяти метрах».

7:36

ЕС и Япония выступили против идеи, предложенной США странам «Большой семерки», полностью запретить экспорт в Россию, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как заявили два собеседника издания, данная идея была выдвинута Вашингтоном на фоне его «растущего недовольства» существующей системой, которая «изобилует лазейками».

7:34

Первый министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в разговоре с Ura.ru оценил возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести удачное контрнаступление. Он выразил уверенность в том, что украинские военные могут доставить большие неприятности российским солдатам.

7:33

Новость о метком ударе «Кинжала» по теневому штабу НАТО во Львове добралась и до американских журналистов. И в США дали внятное объяснение сокрытию информации. А вот опровержений не поступило.

Разгром теневого штаба НАТО во Львове в результате удара «Кинжалом», действительно, тайна, покрытая мраком. Однако кое-какие детали в прессу просочились. Так, Pronews — это греческое издание — сообщало, что бункер НАТО находился во Львове под землёй на глубине 400 футов (120 метров), и там работали порядка 300 человек, включая офицеров и генералов альянса, а также их украинских коллег.

7:32

Евросоюз стремится переманить на свою сторону традиционных союзников России и Китая в лице Бразилии, Чили, Нигерии и Казахстана, пишет Politico со ссылкой на секретный доклад ЕС.

7:31

Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно, пишет The New York Times.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в публикации.

7:28

Американский миллиардер Илон Маск назвал «содержательной» статью Politico о возможном провале ВСУ при контрнаступлении.

Белый дом боится критики со стороны американцев и зарубежных коллег. Друг Маска Дэвид Сакс заметил: администрация Байдена еще недавно уверяла, что победа Киева гарантирована, а теперь она же беспокоится о провале.

7:28

Полковник запаса Пинчук: ВСУ подготовили для контрнаступления 11 бригад

Серьёзными проблемами может обернуться для российских военных контрнаступление ВСУ. Киевские власти подготовили 11 наступательных бригад, не считая обстрелянных подразделений. Об этом рассказал первый министр госбезопасности ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

7:26

Посол России в Иране Дедов высказался об условиях начала переговоров по Украине:

  • Что касается принципов, мы их сформулировали. Во-первых, это прекращение боевых действий украинскими вооруженными силами и прекращение поставок западного оружия на Украину.

  • Затем речь идет о выводе международных наемников с территории Украины и гарантировании нейтрального и внеблокового статуса Украины.

  • Отказ Украины вступать в НАТО и ЕС, подтверждение неядерного статуса Украины, признание Киевом и международным сообществом новых территориальных реалий.

  • Тем временем Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, права русскоязычных людей и меньшинств в стране должны быть защищены, а санкции должны быть отменены.

  • Это вполне приемлемые условия, и я думаю, в этом нет ничего чрезмерного. Они вполне разумны.

7:22

Украинские пилоты прибыли на базу ВВС США в Аризоне, они получат навыки для потенциальных полетов на истребителях F-16 — «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). При этом отмечается, что укролетчики не смогут быстро переучиться для управления западными истребителями нового поколения.

«Украинские пилоты — отличные, но здесь мы имеем дело с совсем другим типом современного истребителя. Я думаю, они первыми признали бы, что нужно время для того, чтобы освоить и овладеть навыками управления новым типом самолета, особенно таким передовым, как F-16», — заявил изданию бывший американский пилот Дэн Хэмптон.

7:21

Власти Кипра выселят порядка 3000 украинских беженцев из отелей в преддверии летнего сезона.

Как пишут местные СМИ, кипрские власти дали в пользование украинцам 21 отель. И теперь они поставили перед жильцами ультиматум — они должны найти новое жилье к 31 мая. При этом не уточняется, что будут делать те, кто не найдет новое жилище, но, похоже, эти попрошайки достали уже всю Европу.

7:20

Американские танки Abrams, передаваемые в Германию, предназначены только для обучения украинских военных, заверили в США.

«Эти танки не будут использовать в бою», — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

7:18

Минобороны РФ показало, как экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 выполняют боевые задачи в зоне спецоперации.

Экипаж вертолета Ми-35 получил задачу уничтожить позиции украинских боевиков. Многоцелевые ударные вертолёты Ми-35 мчатся на предельно малой высоте, едва не касаясь деревьев и проводов, чтобы исключить возможность обнаружения средствами ПВО противника. Уходить от обстрелов помогает бортовой комплекс обороны, который воздействует на ракету в различных радиодиапазонах, уводя ее от машины.

«Когда наше оборудование показывает, что по нам идёт атака либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, помогает. Она ни разу не подводила», — рассказал командир вертолета с позывным Кабан.

Едва вынырнув из-за деревьев, вертолеты выпускают неуправляемые авиаракеты по целям и тут же уходят на разворот. Очередная задача выполнена. Ракеты попали точно в цель, а винтокрылые машины стремительно удаляются в сторону аэродрома.

7:14

Письма ребят на передовой находят живой отклик у российских бойцов. Мобилизованный военнослужащий с позывным Удача записал видеообращение, пронизанное большой благодарностью за оказанную поддержку. «Мы чувствуем особую поддержку нашей большой страны. Особые слова благодарности детям, которые пишут нам письма. Ваши послания и рисунки являются талисманами. Наши парни хранят их всегда при себе. Такая поддержка помогает нам побеждать», — говорит Удача.

7:12

Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая 2023 года — Минобороны.

7:12

Главное о специальной военной операции на Украине за 24 апреля.

  • 21 апреля оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» был нанесен удар по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, размещенных в здании библиотеки в Константиновке Донецкой Народной Республики. Уничтоженные боевики «Грузинского легиона» причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года.

  • Киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет.

  • На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Синьковка, Артёмовка, Ивановка и Фиголевка Харьковской области. За сутки уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа.

  • На донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артёмовска. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. За сутки на данном направлении уничтожено более 280 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также гаубица Д-30.

  • На херсонском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

Минобороны РФ.