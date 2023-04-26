Наступил 426-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Новейшие российские танки Т-14 «Армата» с дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов начали применять для достижения целей СВО. Как сообщил РИА Новости информированный источник, в прямых штурмовых действиях эти новые боевые машины пока не участвовали, но танковые экипажи на полигонах в Донбассе уже проходят на них обучение.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Основное отличие заключается в том, что «Армата» стала первым танком, созданным специально под задачи так называемых сетецентрических войн. Т-14 воюет не один, а в составе тактической группы, которая постоянно находится в режиме взаимодействия и управляется через единую систему. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка «Арматы» способна применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км. Ко всему прочему в Т-14 впервые использовано революционное решение — необитаемая башня. Благодаря этому экипаж размещается отдельно в корпусе танка в бронированной капсуле. Степень защиты такова, что танкисты способны работать даже в условиях химической или ядерной атаки.

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