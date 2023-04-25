Волгоград, 25 апреля, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Вертолёт санавиации поздним вечером 24 апреля разбился в Волгоградской области при заходе на посадку. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Minzdrav.orb.ru Санавиация

Вертолёт «Ансат» совершал рейс из областного кардиологического центра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Пилот сообщил о заходе на посадку, но судно так и не приземлилось. Вертолёт был обнаружен в 5 км от места назначения.

Сообщается, что пилот судна «Ансат» погиб. Пассажиров на борту не было. Все экстренные и спасательные службы задействованы. Причины крушения устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области 3 апреля произошло крушение легкомоторного самолёта, погиб пилот.