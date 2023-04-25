BFMTV: во Франции годовщину переизбрания Макрона отметили маршем пустых кастрюль

Париж, , 06:35 — REGNUM Французские города вновь охватили акции протеста. Люди в годовщину переизбрания президента страны Эммануэля Макрона на второй срок (24 апреля 2022 года) требовали его отставки, передал телеканал BFMTV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Спонтанные митинги с участием несколько сотен людей прошли в Париже, Ренне, Нанте, Бордо, Марселе, Страсбурге, Лилле, Гренобле, Лионе.

В основном в акциях участвовали молодые люди. Они скандировали и требовали отставки Макрона, устроив какофонию с помощью пустых кастрюль. После этого протестующие разошлись по улицам, поджигая на своём пути велосипеды и мусорные баки. Кроме этого, митингующие сожгли чучело президента в Гренобле. В Лионе было арестовано около 500 человек, полиция разгоняла людей с помощью слезоточивого газа.

По данным ассоциации Attac, всего во Франции прошли более 400 акций протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля действующий французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен может при ряде условий выиграть президентские выборы в стране в 2027 году. По его мнению, Ле Пен придёт к власти в случае, если действующее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы страны и выработает привычку лгать и отрицать реальность.