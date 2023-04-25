Лисичанск, ЛНР, 25 апреля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Ракетное подразделение группировки сил «Юг» ликвидировало пункт временной дислокации киевской армии на лисичанском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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Ракетный удар пришёлся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Славинск.

По словам офицера, авиация также уничтожила огневые позиции 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Григоровки и Белогоровки. Потери противника уточняются.

Кроме того, на авдеевском и марьинском направлениях были уничтожены 120-мм миномет ВСУ и 152-мм самоходная гаубица.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 мин немецкого производства, установленных ВСУ в жилых кварталах в зоне проведения спецоперации, обезвредили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа.