Офицер Якимкин: российские бойцы на купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ

Купянск, Украина, , 06:15 — REGNUM Российская авиация ликвидировала опорный пункт противника и девять укрытий личного состава на купянском направлении на Украине, а также сорвала три попытки смены подразделений. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что армейской авиацией группировки войск «Запад» за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе села Меловое и девять укрытий личного состава в районе Першотравневого, Берестового и Ивановки.

Кроме того, обнаружены и уничтожены две разведывательно-диверсионные группы ВСУ в районе населённых пунктов Тимковка и Новосёловское.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России за минувшие сутки уничтожили до 95 украинских военных на купянском направлении, боевую бронированную машину, два пикапа, гаубицу Д-30, а также САУ «Акация».