Москва, 25 апреля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Командир вертолёта Ми-35 с позывным Кабан рассказал о тактике, используемой российскими экипажами для минимизации попадания под систему противовоздушной обороны (ПВО) противника. Видео представлено Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Боевой вертолёт Ми-35

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По его словам, экипажи Ми-35 используют «тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трёх-пяти метрах».

Командир отметил надёжность боевых машин, которые иногда вытаскивали военных из таких «передряг», что в «голове не обрисовать».

Лётчик объяснил, что самым сложным является уход от противодействия противника. Когда оборудование показывает атаку врага, то в этот момент максимально используются человеческие возможности, машина уступает им, но ни разу не подводила, сказал военный.

Как передавало ИА REGNUM, российский лётчик Алан Датиев за один вылет сбил два вертолёта Ми-24 и штурмовик Су-25 ВСУ. Затем он обнаружил три цели в другом районе, который патрулировал, определив, что это штурмовики Су-25. Один из самолётов пытался атаковать, а два другие скрылись. Атакующий Су-25 был сбит.