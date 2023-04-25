Глава ЦИК РФ Памфилова поблагодарила партии за гражданскую зрелость и объединение во время СВО

Хабаровск, , 05:50 — REGNUM Слова благодарности за гражданскую зрелость и объединение в период специальной военной операции парламентским политическим партиям выразила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, открывая Дальневосточный электоральный форум.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все партии проявили себя как великие патриоты страны, отодвинули свои идеологические, политические, массу претензий… объединились ради общей победы», — отметила она в приветственной речи.

Затем Памфилова поблагодарила участников форума за помощь ребятам, воюющим за Россию, за Донбасс. Российские военные помогают украинскому народу избавиться от укрофашизма, еврофашизма, современного фашизма, который нанёс огромный ущерб как Украине, так и всему цивилизованному миру, добавила глава ЦИК РФ.

Памфилова рассказала о важности работы, которая идёт и на электоральном поле, понимая важность выборов для страны. В ЦИКе уже делают всё возможное при подготовке к выборам президента России, резюмировала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова в ходе встречи со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске заявила, что Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы. К этой деятельности привлекли все центры, в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики, уточнила она.