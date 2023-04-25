Благовещенск, 25 апреля, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Бывшего директора управления капстроительства Благовещенска суд приговорил к десяти годам колонии за взятку свыше 500 тыс. рублей. О вынесенном решении сообщили в СУ СК РФ по Амурской области.

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Установлено, что фигурантка уголовного дела получила от руководителя строительной организации взятку в виде сантехнического оборудования и услуг имущественного характера на сумму более 550 тысяч рублей. Отмечается, что это была часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 5,5 млн рублей.

За обещанное «вознаграждение» подсудимая обещала подрядчику оформить все необходимые для оплаты работ документы.

«Получив часть взятки, незаконную деятельность пресекли силовики. Суд наложил арест на два гаража и две квартиры обвиняемой», — добавили следователи.

Виновной назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 27,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ивдельский городской суд арестовал начальника местного ГИБДД Максима Анисимкова по обвинению в вымогательстве и получении взятки.

11 апреля Анисимковым были получены денежные средства за непривлечение к административной ответственности лиц, которые нарушили правила дорожного движения.