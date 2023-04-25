Военкор Коц: российская армия ведёт борьбу с главным превосходством ВСУ в Угледаре

Угледар, ДНР, , 05:25 — REGNUM Чтобы взять контроль над Угледаром, российским военным необходимо лишить ВСУ превосходства по высоте, рассказал в беседе с URA. RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На верхних этажах многоэтажек в Угледаре у противника сидят и наблюдатели, и артиллерийские корректировщики, расчёты противотанковых ракетных комплексов, которые видят все подходы к городу», — сказал он, добавив, что незамеченными подкрасться к Угледару невозможно, в том числе ночью. У ВСУ имеются тепловизионные приборы, приборы ночного видения и другое оборудование.

Особая местность вокруг города не позволяет просто освободить Угледар. ВС России начали массово применять планирующие авиабомбы, не опасаясь украинской ПВО. При этом полностью остаться незамеченными не получится, вокруг города голые поля, добавил военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Угледаре киевские боевики превращают многоэтажки в свои крепости и пункты базирования. В квартирах мирных жителей ВСУ обустраивают огневые точки. На крышах противник оборудует наблюдательные пункты и корректирует ведение обстрела.