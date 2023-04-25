Киев, 25 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Украинские пленные попросили президента Владимира Зеленского ускорить обмен. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на имеющееся видео обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Как рассказал один из бойцов киевской армии, в российском плену они находятся уже больше года, но за это время вопрос об их отправке домой ни разу не поднимался. Не спешат обменивать даже тяжелораненых.

«Мы выполняли приказ, в Мариуполе стояли до конца. По вашему приказанию мы сдались в плен», — заявил один из военных.

При этом он добавил, что никто из них не хочет воевать, а хочет лишь вернуться домой.

По словам старшего сержанта управления артиллерийской разведки 36-й бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гавриша, эта попытка добиться обмена далеко не первая. Ещё год назад их родственники призывали украинского лидера повлиять на освобождение, но ничего не меняется.

«Теперь наша очередь обратиться к вам и попросить, потребовать: займитесь наконец-то обменами», — сказал в видеообращении Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия делает всё, чтобы участники спецоперации, попавшие в украинский плен, вернулись домой. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывания о том, что Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными.