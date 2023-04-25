Вашингтон, 25 апреля, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал содержательной статью в издании Politico, в которой говорится о подготовке США к последствиям неудачного наступления Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

В издании отметили, что в Белом доме опасаются провала украинской армии, так как это может привести к критике президента США Джо Байдена внутри страны и за её пределами.

Не так давно в США уверяли в скорой победе Украины, а теперь администрация американского лидера обеспокоена провалом, на это обратил внимание предприниматель и друг Маска Дэвид Сакс.

Его пост в Twitter Маск прокомментировал как «содержательная статья».

Как передавало ИА REGNUM, обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер предложила США сменить на Украине власть, так как нынешние украинские власти ведут себя по-хамски. Она напомнила, что ранее заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник обматерил основателя компании SpaceX мультимиллиардера Илона Маска за предложение мирного плана, а посол Украины в Британии Вадим Пристайко потребовал, чтобы жители США выбрали «адекватного» президента, который будет продолжать поддерживать Киев.