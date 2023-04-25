Мелитополь, 25 апреля, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Модернизируют и на российские стандарты к 2030 году полностью переведут Запорожскую АЭС. Об этом заявил в интервью ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Планы достаточно масштабные. В настоящее время идут процессы анализа, детализации и подготовки производственных процессов к запуску. Думаю, перевод Запорожской АЭС на российские стандарты состоится к 2030 году», — сказал Карчаа.

По его словам, переход будет семилетним ещё и потому, что в атомной сфере очень много нюансов — целый ряд очень тонких моментов.

Отмечается, что для России это очень дорогой проект — вложения не только в саму станцию, но и в город, в людей.

«Мы же пришли не за землей — в России и так земли хватает. И не за атомной станцией — и в этом смысле у нас в государстве всё в полном порядке, нет даже намека на дефицит мощностей по атомной генерации электроэнергии. Мы пришли к людям. Пришли им помочь», — заключил советник гендиректора.

Как сообщало ИА REGNUM, требование США не прикасаться к их ядерным технологиям на Запорожской АЭС кажется несерьёзным, но может касаться правды, которую скрывает и боится американская сторона, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.