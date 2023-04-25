Владивосток, 25 апреля, 2023, 04:38 — ИА Регнум. На учениях в Японском море российская подводная лодка атаковала субмарину «противника» практической учебной торпедой, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

По легенде две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» Приморской флотилии провели в соответствии с планом боевой подготовки тактическое противолодочное учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника.

Одна из подлодок, заняв позицию в назначенном районе, обнаружила субмарину «противника». После непродолжительного контакта экипаж атаковал цель учебной торпедой. Затем подлодка отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район учений.

Выступавшая в роли «противника» субмарина провела маневр уклонения от торпеды.

Действия двух подлодок обеспечивал в море корвет ТОФ «Громкий».

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля президент РФ Владимир Путин по итогам доклада о проведении учений министра обороны Сергея Шойгу выразил слова благодарности всем, кто организовывал внезапную проверку Тихоокеанского флота. Первый этап прошёл на очень высоком уровне, сказал российский лидер.