Лондон, 25 апреля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявление холодной войны Китаю было бы «приятно и ошибочно», сообщает Financial Times со ссылкой на выдержки из подготовленного выступления главы ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Отмечается, что речь Клеверли будет касаться Китая — он озвучит планы на предстоящий год для улучшения отношений, акцентируя, что Британия не потеряет бдительности.

«Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует издание главу МИД.

Также в тексте Клеверли говорится, что «ни одна значительная глобальная проблема» не может быть решена без Пекина.

Дипломат выразил надежду, что в этом году побывает в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь согласен с оценками генсека организации Антониу Гутерриша в отношении главных вызовов, стоящих перед миром. Такое заявление китайский дипломат сделал в ходе своего выступления в ООН 24 апреля.