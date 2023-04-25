Вашингтон, 25 апреля, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Ситуация на Украине и вокруг неё была в фокусе дискуссии министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. С соответствующим комментарием по итогам встречи выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Отмечается, что Лавров подробно изложил первопричины украинского кризиса, ход и цели специальной военной операции, направленной на устранение угроз национальной безопасности России.

Также глава МИД РФ раскритиковал поведение западных государств, которые используют площадку ООН для продвижения политизированных антироссийских инициатив, ведущих лишь к затягиванию кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме того, Лавров и Гутерриш в ходе встречи обсудили ситуацию в Сирии, Афганистане. Позже стороны рассмотрели усилия по разрешению ситуации с визами российским делегатам, возможность продления зерновой сделки.