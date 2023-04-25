Танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне спецоперации
Москва, 25 апреля 2023, 04:07 — REGNUM ВС России начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» с дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов для ведения огня по киевским боевикам. Об этом РИА Новости информированный источник.
Отмечается, что пока в прямых штурмовых действиях танки не участвовали.
Экипажи «Армата» проходили и проходят обучение на полигонах в Донбассе.
Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км.
Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне специальной военной операции.