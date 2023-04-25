РИА Новости: российские военные взяли на вооружение танки Т-14 «Армата» для ударов по позициям ВСУ

Москва, , 04:07 — REGNUM ВС России начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» с дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов для ведения огня по киевским боевикам. Об этом РИА Новости информированный источник.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что пока в прямых штурмовых действиях танки не участвовали.

Экипажи «Армата» проходили и проходят обучение на полигонах в Донбассе.

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью 8 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне специальной военной операции.