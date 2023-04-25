ДНР, 25 апреля, 2023, 04:03 — ИА Регнум. При попытке эвакуации в виде переодетого мирного жителя города Артёмовска был задержан снайпер ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал российский боец ЧВК «Вагнера».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на территории города мирных жителей (женщин, детей, дедушек) военные находят в домах и подвалах. Некоторые пытаются переодеться в гражданскую одежду и таким образом покинуть город.

«Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался украинским снайпером из националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал боец.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам местных жителей, ранее в Артёмовске украинские военные переодевались в российскую форму с целью выявления пророссийски настроенных граждан. Также солдаты ВСУ просят еду у горожан, которые сами вынуждены голодать.