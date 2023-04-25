ТАСС: в МИД РФ заявили, что Москва опередила Вашингтон в разработке гиперзвукового оружия

Москва, , 04:00 — REGNUM Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Вашингтон уязвлен — Москва серьёзно опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия. Своё мнение он высказал в интервью ТАСС.

Гиперзвуковое оружие Defense.gov

По словам Ермакова, попытки США устранить отставание — малоэффективны. При этом Россия «не питает иллюзий», понимая, что это ещё высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом. Есть вероятность, что однажды часть американских проектов в сфере гиперзвука будет завершена.

«Но, как отмечал на этот счёт президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут ещё что-нибудь придумать», — напомнил Владимир Ермаков.

При этом, он акцентировал, что Москва «не одержима гиперзвуковой гонкой», продолжит спокойно и планомерно работать в этой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало тревогу по поводу «изощрённого арсенала Кремля», имеющего трудно перехватываемое оружие, отсутствующее у США и их союзников.

Бюджетная заявка Пентагона на гиперзвуковые исследования составляет 4,7 млрд долларов в 2023 году (по сравнению с 3,8 млрд в 2022 году), в то время как Агентство противоракетной обороны США запросило 225,5 млн долларов на гиперзвуковую защиту.