Мадуро назвал выступление Лаврова на заседании СБ ООН призывом к концу империализма

Каракас, , 03:44 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом он сказал в эфире своей телевизионной программы Con Maduro+.

Николас Мадуро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — пояснил Мадуро.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации заявил, что со времён Холодной войны мир подошёл, вероятно, к ещё более опасной черте. Ситуация усугубляется отказом Вашингтона и союзников от дипломатии, они пытаются выяснить отношения «на поле боя», указал министр.

Также Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества, никто не разрешал ему говорить от имени всего человечества.