Постпред Белоруссии Рыбаков: у США не вышло устроить «холодный душ» российской делегации в ООН

Штат Нью-Йорк, США, , 03:33 — REGNUM Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков считает, что желание США устроить «холодный душ» российской делегации в ООН, не реализовано совершенно.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — отметил Рыбаков РИА Новости по итогам заседания Совбеза ООН.

По мнению постпреда, уровень участия делегаций «вообще не позволяет говорить» ни о каком «холодном душе».

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о последствиях, которые ожидают Соединённые Штаты Америки в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал об усилиях международной организации по разрешению ситуации с невыдачей виз российским делегатам.