Штат Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков считает, что желание США устроить «холодный душ» российской делегации в ООН не реализовано совершенно.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — отметил Рыбаков РИА Новости по итогам заседания Совбеза ООН.

По мнению постпреда, уровень участия делегаций «вообще не позволяет говорить» ни о каком «холодном душе».

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о последствиях, которые ожидают Соединённые Штаты Америки в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым рассказал об усилиях международной организации по разрешению ситуации с невыдачей виз российским делегатам.