МИД Египта подтвердил гибель в результате обстрела автомобиля помощника военного атташе в Судане

Хартум, , 03:29 — REGNUM Гибель своего сотрудника дипломатической миссии в Хартуме подтвердили 24 апреля в МИД Египта.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, помощник атташе по административным вопросам был убит по пути «из своего дома к зданию посольства, куда он ехал для наблюдения за процедурами эвакуации египетских граждан в Судане».

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане после вспыхнувшего 15 апреля вооружённого конфликта между республиканской армией и Силами быстрого реагирования (спецназ) к эвакуации своих граждан приступили Германия и Египет. Из заявления МИД республики следует, что египетская сторона вывезла из соседнего государства 436 человек. Ранее оперативно вывозить сограждан стали страны ЕС и США.

На 25 апреля Великобритания запросила проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Судане.