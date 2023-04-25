Лондон, 25 апреля, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Власти Британии обратились с заявлением о проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане. Об этом сообщила журналистам постпред страны при ООН Барбара Вудворд.

Nina R Судан

По словам Вудворд, она обеспокоенна ситуацией в Судане и призывает к немедленному прекращению насилия.

«Мы запросили на 25 апреля заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации», — пояснила постпред Британии.

Как сообщало ИА REGNUM, силы быстрого реагирования (спецназ) Судана совершили нападение на конвой, организованный французским посольством для эвакуации граждан.

В стране с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.