Вашингтон, 25 апреля, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Россию необходимо убедить в преимуществе дружбы с западными странами и воспринимать её как мировую державу, заявил аналитик американского журнала The National Interest Джеральд Хайман.

ИА REGNUM Россия

В качестве преимуществ эксперт привёл пример с возобновлением участия России в глобальной торговле и снятие санкций в отношении неё.

Со стороны Запада гнев по отношению к России не должен перекрывать понимания того, что страна обладает колоссальными человеческими, природными ресурсами и серьёзным военным потенциалом, добавил Хайман.

По словам автора, Россию вместо обрывания отношений с ней следует максимально интегрировать в «европейскую семью», используя «пряники, а не кнуты».

Как сообщало ИА REGNUM, экономист Алексей Зубец отмечает, что ЕС начинает менять свою политику в отношении России, так как понял, что рано или поздно ему придётся найти компромисс с Москвой. Кроме того, любая антироссийская санкция будет наносить больше вреда самой Европе, нежели российской экономике, которая уже успела адаптироваться к новым условиям.