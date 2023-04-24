Москва, 25 апреля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. При сохранении нынешнего курса США по противостоянию с Россией с повышением ставок на грани доведения до прямого вооружённого конфликта судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть предрешена, заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«При развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира», — отметил дипломат.

Сейчас наиболее острая угроза связана не столько с динамикой стимулов для первого массированного удара, сколько с опасностью ядерной эскалации в результате непосредственной военной конфронтации ядерных держав, эти риски неуклонно растут, констатировал Ермаков.

По его словам, Россия постоянно указывает на опасность действий США и НАТО, которые погрузились в иллюзию безнаказанности, не слышат призывы по предотвращению катастрофы, намеренно искажают их в пропагандистских целях.

Для улучшения ситуации, по мнению дипломата, в США должны предпринять конкретные шаги по деэскалации и полностью отказаться от враждебной линии на подрыв безопасности России, другого способа не существует.

Как передавало ИА REGNUM, если НАТО решит поддержать украинского лидера Владимира Зеленского и его удары по Крыму, Североатлантический альянс пересечёт все «красные линии», что приведёт к прямому столкновению России и США, написал эксперт Уве Парпарт в статье для издания Asia Times. На данный момент ВСУ не обладают ресурсами, необходимыми для захвата Крыма, в частности, армия испытывает острую нехватку определённых боеприпасов для западного оружия, считает он.