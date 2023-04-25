Джо Байден заявил, что «очень скоро» сообщит о своём участии в выборах президента США

Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Экс-глава Белого дома Джо Байден заявил, что «очень скоро» озвучит своё решение по участию в выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 году.

Джо Байден (сс)marcn

«Я уже говорил вам, что планирую участвовать. Я очень скоро дам вам об этом знать», — сказал Байден журналистам 24 апреля.

Если ему удастся победить соперников, в должность Байден вступит в возрасте 82-х лет.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет Республиканской партии запустит сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений Байдена на фоне планирующегося объявления о начале кампании по его переизбранию.