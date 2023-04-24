Москва, 25 апреля, 2023, 02:36 — ИА Регнум. С 1 мая 2023 года некоторым получателям пенсии в России увеличат выплаты. О пенсионном повышении агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, повышение пенсий будет у тех получателей, кто достиг 80 лет. Это случится по закону в беззаявительном порядке. Ежемесячная доплата будет в размере 7,5 тыс. рублей.

Также у части пенсионеров произведут перерасчёт, например, кто уволился в январе или предоставил дополнительные документы для учёта трудового стажа.

А вот если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В подобных случаях нужно пенсионеру обращать в соцфонд.

Как сообщало ИА REGNUM, право на повышенную пенсию имеют работники особо тяжёлых и ответственных профессий и жители Крайнего Севера.

Порядок расчёта пенсии за выслугу лет и её размер различаются для разных категорий лиц и профессий, при этом надбавка для жителей Крайнего Севера связана с суровостью климатических условий, в которых они работали.