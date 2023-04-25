МИД Польши: 11-й пакет санкций против России ЕС примет в конце мая

Варшава, , 02:33 — REGNUM Одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюз примет не раньше середины мая, сообщил 24 апреля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

После заседания Совета ЕС на уровне глав МИД он отметил, что пока новые ограничения находятся на этапе обсуждения. Одни страны настаивают на санкциях на алмазы, другие не уверены, что алмазы будут затронуты напрямую. Ожидать чего-либо ранее второй половины мая нельзя, сказал он.

Польский министр от нового пакета ожидал бы введения персональных санкций против представителей российской системы правосудия и «тех, кто несёт ответственность за похищение украинских детей».

Рау добавил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба смог несколько изменить мнение большинства участников встречи о планируемом контрнаступлении, которое следует рассматривать как процесс, строящийся на том, «чего можно добиться на поле боя» в какой-то момент.

В ЕС согласны с необходимостью закупки вооружения там, где возможно, не отдавая в обязательном порядке приоритет европейскому оружию.

Польский дипломат раскритиковал мирные идеи Бразилии, Китая и других стран, поскольку их авторы якобы не понимают сложившейся ситуации, при которой Киев не может вести мирные переговоры без возвращения утраченных территорий, да и Запад не готов к условиям Москвы.

Не учитывая интересы Украины, добиться справедливого и продолжительного мира не получится, добавил Рау.

Как передавало ИА REGNUM, в странах Европейского союза растёт раздражение из-за антироссийских санкций, которые не дали ожидаемого результата, но серьёзно повредили экономике самого ЕС, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»), комментируя высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Ранее он признался, что ЕС «не в той ситуации», чтобы согласовать 11-й санкционный пакет против России, который в числе прочего предполагает введение ограничений против атомной энергетики РФ.