Москва, 25 апреля, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Артиллеристы ВСУ пытаются уничтожать эвакуационные группы бойцов ВС РФ, которые прибывают за ранеными солдатами. Об этом РИА Новости рассказал командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам.

U.S. Army Europe ВСУ

Боец пояснил, что если есть жертвы или раненые, то к ним присылают эвакуационные группы, а ВСУ этого ждут.

«Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют. В эту минуту, если прибыли доктора, фельдшеры, уже они будут страдать», — рассказал Шам, добавив, что российские бойцы знают об этой тактике и стараются быть осторожнее, страхуют друг друга.

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