«РВ»: дрон снял работу «умных бомб» в Угледаре по массовому сносу превращённых в базы ВСУ домов

Угледар, ДНР, , 02:03 — REGNUM Беспилотник заснял работу «умных бомб» в Угледаре по массовому сносу многоэтажек, превращённых в базы киевской армии. Об этом сообщили «Военкоры Русской весны».

Угледар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На кадрах с дрона хорошо видны разрушения от авиаударов. Ранее сообщалось, что киевские боевики превращают многоэтажки в свои крепости и пункты базирования. В квартирах мирных жителей ВСУ обустраивают огневые точки. На крышах противник оборудует наблюдательные пункты и корректирует ведение обстрела.

Отмечается, что один из киевских военных рассказал, что во время съёмки ударом «умной бомбы» были завалены украинские солдаты.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушную зону над аэропортом «Внуково» в Москве 24 апреля временно закрыли из-за информации о появлении беспилотника.

Чуть позже аэропорт вернулся к работе в штатном режиме, а воздушное пространство вновь открыли.