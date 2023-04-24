Угледар, ДНР, 25 апреля, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Беспилотник заснял работу «умных бомб» в Угледаре по массовому сносу многоэтажек, превращённых в базы киевской армии. Об этом сообщили «Военкоры Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

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На кадрах с дрона хорошо видны разрушения от авиаударов. Ранее сообщалось, что киевские боевики превращают многоэтажки в свои крепости и пункты базирования. В квартирах мирных жителей ВСУ обустраивают огневые точки. На крышах противник оборудует наблюдательные пункты и корректирует ведение обстрела.

Отмечается, что один из киевских военных рассказал, что во время съёмки ударом «умной бомбы» были завалены украинские солдаты.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушную зону над аэропортом «Внуково» в Москве 24 апреля временно закрыли из-за информации о появлении беспилотника.

Чуть позже аэропорт вернулся к работе в штатном режиме, а воздушное пространство вновь открыли.