Кременная, ЛНР, 25 апреля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины не ведут попыток к наступлению на кременском направлении специальной военной операции, рассказал РИА Новости российский боец с позывным Шам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на данном участке фронта обстановка относительно спокойная, фиксируются только миномётные и артиллерийские обстрелы.

«Наступательных действий пока нет, но это и в связи с плохой погодой. Основная задача у нас — не допустить прорыва противника, диверсионно-разведывательных групп в первую очередь», — добавил военный.

Противник небольшими группами регулярно пытается подойти к российским позициям, проводя разведку на данном участке фронта. Также ВСУ активно пользуются беспилотниками, заключил боец с позывным Шам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в зоне СВО заметили солдата ЛГБТ-батальона ВСУ с фотографией возлюбленного. По мнению российских военных, такого рода подразделение было создано для «какого-то пиара», а теперь из-за нехватки людей командование украинских войск отправило их на передовую.