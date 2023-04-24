Брюссель, 25 апреля, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Европейский союз пытается вывести четыре страны из зоны влияния России и КНР, склонив их на свою сторону, налаживая отношения. О таких планах сообщил обозреватель Politico Джакопо Баригацци.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В Брюсселе не скрывают интереса к Чили, Бразилии, Казахстану и Нигерии.

Издание делает вывод: каждая из четырёх стран — это потенциальная точка опоры для Евросоюза в регионах, где западный альянс ведёт борьбу за влияние и ресурсы с Россией и Китаем.

Таким образом, с помощью этих стран в противовес РФ и Китаю ЕС хочет решить свои проблемы в поставках природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз будет вовлекать такие страны, как Казахстан, Бразилия, Нигерия и Чили, в свою орбиту, предлагая этим странам высокие технологии и крупные западные инвестиции. Об этом заявил германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал информацию Politico о том, что дипломаты из ЕС разработали стратегию для укрепления связей с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы свести на нет влияние Москвы.