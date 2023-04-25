Il Messaggero: западные союзники Украины задумываются о заключении мирного соглашения с Россией

Рим, , 01:42 — REGNUM Ряд западных союзников Украины подталкивает руководство страны к заключению мирного соглашения с Россией или продолжительного перемирия с ней. Об этом пишет обозреватель итальянской газеты Il Messaggero Кристиана Мангани.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Автор со ссылкой на военных экспертов отметил, что многие европейские страны, а также государства в южных частях мира, поддержали бы мирное урегулирование конфликта. Это остановило бы потери с двух сторон, снизило риск ядерной угрозы, смягчило продовольственный, энергетический и экономический кризисы.

«Россия примет в итоге прекращение огня при определенных условиях <…> При этом президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден временно отложить планы вернуться к границам до 2014 года», — считает обозреватель.

По её мнению, вступление Украины в Евросоюз вновь будет приостановлено, ещё более затруднится приём в НАТО, над Украиной так и будет висеть дамокловым мечом вероятность нового разжигания конфликта.

Украинцы могут посчитать предательством обещания президента США Джо Байдена «сделать всё возможное» для противостояния России, но очевидна привлекательность перемирия, пишет автор.

На этом настаивают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, при этом военный сценарий до конца не исключается. Компромисс не носит неизбежный характер, победу могут одержать обе стороны, но отсутствие соглашения растянет дорогостоящий конфликт на годы, подытожила Мангани.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель американского издания Newsweek Дэниэл Депетрис считает, что большая часть стран мира хочет забыть об Украине, поскольку сомневается в значимости украинского кризиса. По его мнению, контрнаступление ВСУ захлебнётся, а США не удастся так просто отказаться от подобных мирных инициатив, но при провале наступления Киеву придётся привыкнуть слышать формулу «земля в обмен на мир» всё чаще.