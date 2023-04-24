Москва, 25 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Правительством России в Госдуму внесён законопроект, обязывающий российские компании в некоторых случаях взимать НДФЛ в размере 30% с выплат в пользу уехавших за рубеж работников после утраты ими российского налогового резидентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, с 1 января 2024 года изменения коснутся уехавших граждан, использующих для работы российский сегмент интернета, либо размещённые в России технические, программно-аппаратные средства. Компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из России сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

В каждом конкретном случае российские компании станут самостоятельно определять применяемую налоговую ставку при оценке сотрудника или подрядчика, осуществляющих деятельность в России либо за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине РФ пояснили, что поправки в законодательство о применении ставки НДФЛ в 30% при дистанционной работе в российском сегменте интернета не затронут сотрудников с трудовыми договорами. Работа над законопроектом ещё не завершена, он дорабатывается на площадке правительства, добавили в ведомстве.