Замглавы МИД Рябков: Россия делает всё для возвращения домой попавших в украинский плен бойцов

Москва, , 01:00 — REGNUM Российские власти делают всё, чтобы участники спецоперации, попавшие в украинский плен, вернулись домой. Об этом заявил журналистам замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывания о том, что Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными.

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков Mgimo.ru

«Хочу сказать только одно. Мы делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — заверил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев ведёт переговоры с Москвой по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Об этом 24 апреля заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.