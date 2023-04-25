Москва, 25 апреля 2023, 01:00 — REGNUM Российские власти делают всё, чтобы участники спецоперации, попавшие в украинский плен, вернулись домой. Об этом заявил журналистам замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя высказывания о том, что Украина и РФ ведут переговоры по обмену пленными.

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков
Замминистр иностранных дел Сергей Рябков
Mgimo.ru

«Хочу сказать только одно. Мы делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — заверил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев ведёт переговоры с Москвой по обмену военнопленными в формате «всех на всех». Об этом 24 апреля заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.