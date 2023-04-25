В ЦБ предложили упростить реструктуризацию кредитов одного заемщика в разных банках

Москва, , 00:52 — REGNUM Центробанк с участием Минфина России и других заинтересованных структур разработал стандарт защиты прав и интересов заёмщиков при урегулировании задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

Банкам предложен новый механизм взаимодействия для разрешения ситуации с имеющими несколько кредитов в разных банках должниками, которые потеряли работу, столкнулись с длительной болезнью и другими проблемами. Теперь заёмщик сможет обратиться в одно из учреждений с заявлением о комплексном урегулировании задолженности. В документе необходимо указать другие выдавшие кредиты банки. Они смогут либо взаимодействовать друг с другом, либо один из банков возьмётся за реструктуризацию всех кредитов заёмщика, уточнили в ЦБ.

На первоначальном этапе соблюдение стандарта будет добровольным. Это позволит отработать практику его применения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представитель Банка России Алексей Чирков, возглавляющий управление регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, сообщил, что регулятор заинтересован в едином подходе к сбору и реструктуризации долгов клиента, закредитованного сразу в нескольких банках. По данным бюро кредитных историй, 35% заёмщиков в стране относятся к категории тех, кто имеет сразу два и более кредита в разных банках.