Вашингтон, 25 апреля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Отправляемые в ФРГ американские танки Abrams предназначаются лишь для обучения военных ВСУ. Технику не планируют пускать на передовую СВО. Об этом заявил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

В Пентагоне пояснили, что это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину.

«Переоборудованные танки создаются с учётом специфики для ВСУ и будут использоваться в боевых действиях», — сказал Райдер и добавил, что танки для боевых действий на Украине поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников.

Таким образом, США будут обучать украинских военных одновременно с производством танков.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон принял решение ускорить процесс передачи американских танков M1 Abrams киевскому режиму.